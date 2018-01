Abflug nach London : Aubameyang-Wechsel zum FC Arsenal vor Abschluss

Der Wechsel von Aubameyang zum FC Arsenal steht vor dem Abschluss. Am Dienstag wurde der Stürmer am Dortmunder Flughafen gesichtet, wohl um nach London zu reisen. Batshuayi und Giroud gelten als Ersatz-Kandidaten.

von dpa

30. Januar 2018, 15:38 Uhr

Pierre-Emerick Aubameyang fuhr mit einer goldfarbenen Luxus-Karosse am Dortmunder Flughafen vor. Der TV-Sender Sky zeigte ein Video der «Ruhr Nachrichten», wie der Angreifer von Borussia Dortmund mit seiner Familie und großem Gepäck das Flughafen-Gebäude betrat.

Es gilt als sicher, dass der Torjäger sich anschließend in einem Privatjet auf den Weg nach London machte, um beim FC Arsenal den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und den wohl bereits ausgehandelten Kontrakt zu unterschreiben. Damit dürfte der erwartete Wechsel des 28 Jahre alten Gabuners zu den Gunners kurz vor dem Abschluss stehen.

Die offizielle Bestätigung des spektakulären Transfers durch die Vereine stand trotz der angeblichen Einigung über die finanziellen Modalitäten aber noch aus. Als Ablösesumme für den Torjäger stehen rund 65 Millionen Euro im Raum. Der Bundesliga-Torschützenkönig soll in London einen Vertrag bis 2021 erhalten und beim Premier-League-Club zehn Millionen Euro netto plus Prämien verdienen.

Noch am Montag hatte Aubameyang für neuerlichen Ärger gesorgt, indem er als geladener Zeuge dem Prozess um den Bombenanschlag auf das BVB-Team fernblieb und stattdessen ein Attest vorlegen ließ. Angeblich war er nicht verhandlungsfähig, weil er 39 Grad Fieber hatte.

Anders als Aubameyang hatte Marc Bartra im Prozess am Montag geschildert, wie er noch unter den Folgen des Sprengstoffanschlags vom 11. April 2017 leidet, bei dem er sich eine schwere Armverletzung zugezogen hatte. Am Dienstag folgte die Nachricht, dass der 27 Jahre alte Innenverteidiger vor der Rückkehr in seine spanische Heimat steht. Bartra, der durch die Verpflichtung von Manuel Akanji (FC Basel/20,0) neue Konkurrenz bekommen hat, soll laut «Bild» bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Betis Sevilla verliehen werden. Dazu sei eine Kaufoption vereinbart worden. Ebenso noch nicht durch den BVB offiziell bestätigt war die bevorstehende Verpflichtung des 17 Jahre alten Mittelfeldtalents Sergio Gomez vom FC Barcelona.

Dem Vernehmen nach hängt der Vollzug des Aubameyang-Transfers davon ab, ob der BVB bis zur Schließung der Transferliste am Mittwoch (18.00 Uhr) einen Ersatz findet. Als heißester Kandidat gilt Michy Batshuayi. Der 24 Jahre alte belgische Angreifer mit kongolesischen Wurzeln soll vom FC Chelsea ausgeliehen werden, nachdem die geplante Ausleihe von Arsenal-Stürmer Olivier Giroud bisher nicht zustande kam.

Der 31 Jahre alte Franzose wollte London aus privaten Gründen eigentlich nicht verlassen und sollte an Chelsea abgegeben werden. Laut englischen Medienberichten soll aber auch Girouds Entscheidung nicht endgültig sein, weil Chelsea sich gegen eine Verpflichtung des Franzosen ausgesprochen habe. So ist wohl auch Giroud weiterhin ein Thema in Dortmund. Eine Verpflichtung des Ex-Kölners Anthony Modeste, der zu Saisonbeginn zum chinesischen Club Tianjin Quanjian gewechselt war, ist dagegen unwahrscheinlich.

In das ganze Wechsel-Theater platzte die Meldung, dass BVB-Trainer Peter Stöger in den kommenden Wochen auf Stürmer Andrej Jarmolenko verzichten muss. Der 28 Jahre alte ukrainische Nationalstürmer laboriert an einer Sehnenverletzung im Fuß.

Derweil brach Bayern Münchens Clubchef Uli Hoeneß eine Lanze für den BVB und kritisierte das Verhalten Aubameyangs, der seinen Wechsel seit Wochen durch Eskapaden provozierte. «Diese Unruhe, wenn dich wahnsinnige Berater vor sich hertreiben, wird es nicht jedes Jahr geben», erklärte Hoeneß auf dem Branchen-Kongress SpoBis in Düsseldorf. «Wenn dort wieder Ruhe einkehrt, wird Borussia Dortmund schnell wieder ein ernster Herausforderer sein.»