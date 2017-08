«China war Option» : Aubameyang schließt Wechsel im Winter nicht aus

Borussia Dortmunds Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang schließt einen Wechsel nach China im kommenden Winter nicht aus. «Niemand kann sagen, was die Zukunft bringt», sagte der 28-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag».