Fußball-Kolumne von Udo Muras Unheimliche Zahlen-Mystik: Es wäre nur logisch, wenn Klopp bei Liverpool hinschmeißt Eine Kolumne von Udo Muras | 18.01.2023, 16:23 Uhr

In seinen 21 Jahren Profitrainer-Karriere blieb Jürgen „Kloppo“ Klopp nie länger als sieben Jahre bei einem Club – offenbar ein ungeschriebenes Gesetz. Diese Schallmauer hat der Impulsive mit dem Showmaster-Talent in Liverpool inzwischen durchbrochen. Steht bei ihm also die nächste Scheidung einer Fußball-Ehe bevor? Und: Welche scheinbaren Regeln hat der Fußball-Gott noch ersonnen?