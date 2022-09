Mit einem Doppelpack wusste Daniel Kremer beim Sieg des Güstrower SC gegen den SV Pastow besonders zu überzeugen. Foto: Silke Krakow up-down up-down Fussball-Verbandsliga Güstrower SC schießt sich für das Derby in Bützow warm Von Robert Grabowski | 10.09.2022, 20:04 Uhr

Der Güstrower SC hat sich auch in der Fußball-Verbandsliga vom 1:6-Debakel in Bentwisch erholt und am 5. Spieltag gegen den SV Pastow dem Pokalerfolg in Tribsees einen weiteren Sieg folgen lassen.