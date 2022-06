Drüber über die 5,55 m: Tom Linus Humann beim Erzielen seiner persönlichen Bestleistung in Ingolstadt FOTO: Theo Kiefner Stabhochsprung Tom Linus Humann und Gillian Ladwig treiben sich zu Höhenflügen Von Ralf Herbst | 17.06.2022, 17:42 Uhr

Dank Bestleistung von 5,55 m schwang sich Tom Linus Humann (SSC) am Donnerstag in Ingolstadt wieder zur Nummer 1 im MV-Stabhochsprung auf. Fünf Tage zuvor war Gillian Ladwig (SSC) mit 5,52 an die Spitze gesprungen.