FOTO: imago images Tennis Tennistalent Niels McDonald verpasst Gegnern zweimal Höchststrafe Von Rolf Becker | 27.04.2022, 16:04 Uhr

Der Schweriner Niels McDonald fuhr beim Tennisturnier in Montenegro in zwei Spielen in Folge die maximale Ausbeute ein. Erst gewann er sein Einzel-Viertelfinale und dann auch noch im Doppel-Halbfinale mit 6:0, 6:0.