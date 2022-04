Youngster Bahne Lübbert führte sich mit vier Treffern bei seinem Debüt in der Ersten der Mecklenburger Stiere bestens ein. FOTO: Dietmar Albrecht Handball Ligapokal Ersatzgeschwächte Stiere erkämpfen gegen Oranienburger HC ein 30:30 Von Ralf Herbst | 10.04.2022, 20:36 Uhr

Die Schweriner Handballstiere sind nach vier Wochen Spielpause und Corona-Ausbruch mit einem 30:30 (12:12) gegen den Oranienburger HC am Sonntag in eigener Halle unerwartet gut in den Ligapokal gestartet.