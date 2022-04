Zuspielerin Denise Imoudu hatte in Suhl alle Hände voll zu tun, um ihre Angreiferinnen variabel einzusetzen. FOTO: midigrafie Volleyball Bundesliga SSC schafft in Suhl den Einzug ins Playoff-Halbfinale Von Ralf Herbst | 08.04.2022, 22:46 Uhr

Wie schon beim Auftakt am Dienstag in Schwerin ging es am Freitagabend im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel beim VfB Suhl über fünf Sätze. Wieder gewann der SSC mit 3:2 (20, -15, -21, 23, 13) und steht im Halbfinale.