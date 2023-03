Die SVZ-Sportlerehrung 2022 im Capitol in Schwerin: Mehr als 3700 Leser stimmten über ihre Lieblinge im Sport mit ab. In fünf Kategorien standen je fünf Nominierte zur Auswahl. In der Kategorie Frauen der SSC Palmberg Schwerin vorne.

Foto: Volker Bohlmann