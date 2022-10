Über viele Jahre war Tobias Busch auf nahezu allen Speedwaybahnen Europas zu Hause. Foto: imago images up-down up-down Speedway Tobias Busch lädt zum Abschiedsrennen nach Stralsund ein Von Hans-Jürgen Kowalzik | 07.10.2022, 12:49 Uhr

Über viele Jahre gehörte Tobias Busch zu den besten Speedway-Fahrern des Landes. Am Sonnabend will er auf seiner Heimbahn in Stralsund letztmalig den Stahlschuh anziehen.