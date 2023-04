Der 42-jährige Sportwissenschaftler Dr. Heiko Lex aus Rostock folgte im vergangenen September als Präsident des Landesfußballverbandes auf Joachim Masuch. Foto: LFV MV up-down up-down LFV-Präsident im NNN-Interview So will der Rostocker Heiko Lex den Fußball im Land reformieren Von Tommy Bastian | 14.04.2023, 12:30 Uhr

LFV-Präsident Dr. Heiko Lex will den Fußball im Land an vielen Stellen reformieren – zusammen mit den Vereinen. Welche Herausforderungen er angeht, was er über den FC Hansa sowie über den Amateur- und Jugendfußball sagt.