Boris Herrmann führt seinen Neubau „Malizia – Seaexplorer" als Skipper ins Rennen. Foto: LOIC VENANCE up-down up-down Deutsches Quartett am Start Segelrennen um die Welt: Hamburger Boris Hermann bei Ocean Race gestartet Von dpa | 30.12.2022, 11:57 Uhr

Vor dem spanischen Alicante sind die fünf Teams in die 14. Auflage der Weltumseglung gestartet. In sieben Etappen geht es rund um den Globus. Das Ziel ist am 1. Juli der Hafen von Genua in Italien. Vier deutsche Segler mit dabei.