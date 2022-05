Jose Garbiel de Oliveira war mit 17 Punkten Topscorer der Seawolves bei der Niederlage in Jena. FOTO: Georg Scharnweber 2. Basketball-Bundesliga ProA Rostock Seawolves verlieren Spiel zwei in Jena mit 87:97 Von Andre Gericke | 08.05.2022, 19:19 Uhr

Rückschlag für die Wölfe im Kampf um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Durch die Niederlage in Jena steht es in der Halbfinal-Serie jetzt 1:1. Am Dienstag geht es in Rostock weiter.