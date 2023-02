So hat er sich über Jahre hinweg ins Gedächtnis eingebrannt: Reno Tiede mit Leidenschaft in Aktion. Seinem geliebten Sport hat er natürlich auch nach Beendigung seiner Laufbahn nicht den Rücken gekehrt. Tiede war schon maßgeblich an der Organisation der Goalball-EM 2019 beteiligt – jetzt wollen er und viele Unterstützer die Weltmeisterschaft 2026 nach Rostock holen.

Foto: Georg Scharnweber