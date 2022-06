Junioren-EM-Medaille verpasst, aber Ringerin Rebekka March vom SV Warnemünde (hier mit Heim-Trainer Benno Gallinat) war ganz dicht dran, enttäuschte nicht. FOTO: Peter Richter up-down up-down Ringen in Rostock Rebekka March verpasst bei Junioren-EM knapp die Bronzemedaille Von Peter Richter | 30.06.2022, 20:54 Uhr

Schade, Ringerin Rebekka March vom SV Warnemünde ist am Donnerstagabend bei den Junioren-Europameisterschaften in Rom in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm knapp an der Bronzemedaille vorbei geschrammt.