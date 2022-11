Einst trug Pia Kästner (Nr. 10) das Stuttgarter Trikot und Britt Bongaerts (in Gelb quasi Rücken an Rücken mit ihr) jenes des SSC. Inzwischen haben die beiden Zuspielerinnen die Seiten gewechselt, treffen am Sonnabend mit ihren neuen Teams erstmals wieder aufeinander.

