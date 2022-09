Beim Fanabend stellten sich die Handball-Stiere ihrem Anhang noch einmal einzeln vor. Tobias Grämke (im Hintergrund am Mikrofon) kennen die Fans zwar schon seit Jahren, Trainer Arek Blacha (links daneben) hingegen noch nicht. Foto: Ralf Herbst up-down up-down 3. Handball-Liga Neuformierte Mecklenburger Stiere nehmen Platz vier ins Visier Von Ralf Herbst | 02.09.2022, 18:33 Uhr

Nach achtwöchiger Vorbereitung in teils brütender Hitze starten die Mecklenburger Stiere in die 3. Handball-Liga - in eine heiße Saison mit hohen Zielen.