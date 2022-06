SSC-Talent Johann Müller (hier bei der vorjährigen MV-Meisterschaft) hat bei der NDM in Lübeck im Weitsprung und über 100 m jahrzehntealte Landesrekorde ausgelöscht. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Norddeutsche Leichtathletik-Meisterschaften Landesrekorde und Top-Plätze in Bestenlisten für SSC-Talente Von Ralf Herbst | 27.06.2022, 16:34 Uhr

Bei den norddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik U20 und M/W15 am Wochenende in Lübeck kämpften sich Talente des SSC aufs Siegerpodest und zum Teil sogar in die deutsche Spitze.