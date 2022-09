Foto: imago images Motocross in Demmin Vorzeitige Entscheidungen um Landesmeistertitel abgewendet Von Horst Kaiser | 13.09.2022, 14:58 Uhr

Am Wochenende in Demmin hätte es schon neue MV-Motocrossmeister geben können. Statt dessen bleibt es in den Klassen MX2 und Senioren 35+ bis zum Schluss spannend.