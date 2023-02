Großer Jubel bei den Spielern von Hansa Rostock nach dem Auswärtssieg in Bielefeld. Für die nächste Partie gegen den SV Darmstadt 98 sind schon mehr als 22.500 Tickets verkauft. Foto: Friso Gentsch up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Kann Hansa Rostock auch gegen Spitzenreiter Darmstadt 98 punkten? Von Lucas Bröcker | 13.02.2023, 15:19 Uhr

Nach dem wichtigen Sieg in Bielefeld hat der FC Hansa Rostock am Sonnabend Tabellenführer Darmstadt 98 zum Flutlichtspiel zu Gast im Ostseestadion. Was die Darmstädter so stark macht und was für die Rostocker spricht.