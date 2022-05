Gleich in seinem ersten Lauf zeigte Kai Huckenbeck (gelb) seine Stärke: schnelle Starts. Hier sahen Timo Lahti (Fin), Jordan Palin (GB) und Henryk van der Steen (NL) nur den Sandstrahl von Huckenbecks Hinterrad. FOTO: Hans-Jürgen Kowalzik Speedway Kai Huckenbeck auf dem Weg ins Finale der Speedway-EM Von Hans-Jürgen Kowalzik | 01.05.2022, 19:30 Uhr

Stahlschuh-Ass Kai Huckenbeck aus Werlte hat am Sonnabend in Stralsund bei der ersten Qualifikation zur Speedway-EM den Sprung in die nächste Runde, die Challenge-Runde, geschafft.