Trotz der widrigen Umstände ließen sich Rainer Graefe, Thomas und Katharina Bohnsack sowie André Koula die gute Laune beim Ironman 70.3 in Dresden nicht vermiesen. Foto: Brigitte Graefe up-down up-down Nach Altersklassenerfolg in Dresden Ironman-Sieger Rainer Graefe verzichtet auf WM-Start in Finnland Von Robert Grabowski | 20.09.2022, 13:06 Uhr

Der 71-jährige Bützower Rainer Graefe hat den Ironman 70.3 in Dresden in seiner Altersklasse gewonnen, lässt aber die WM in Finnland im kommenden Jahr freiwillig aus.