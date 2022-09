Kreisliga-Derby in Lalendorf: Marcel Gutknecht (r., hier im Spiel beim TSV Thürkow) empfängt dort mit dem TSV Langhagen/Kuchelmiß den FSV Krakow am See. Foto: Ulf Lange up-down up-down Spieltermine der Sport-Mannschaften aus der Region Güstrow und Bützow Fußball-Derbys in Bützow, Lalendorf und Steinhagen Von Robert Grabowski | 14.09.2022, 14:16 Uhr

Am Sonnabend, 17. September, um 15 Uhr treffen zum Beispiel die beiden Lokalrivalen TSV Langhagen/Kuchelmiß und der FSV Krakow am See auf dem Sportplatz am Wald in Lalendorf aufeinander.