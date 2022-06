Im neugebildeten Doppelzweier mit Jannis Romanowski (l.) steht Hannes Ocik (r.) beim Weltcup in Poznan erstmals international auf dem Prüfstand. FOTO: Klaus Meinert Ruder-Weltcup Hannes Ocik gibt in Poznan internationales Debüt als Skuller Von Ralf Herbst | 14.06.2022, 18:37 Uhr

Im Achter hat Ruderer Hannes Ocik von der Schweriner Rudergesellschaft alles erreicht. Was er inzwischen als Skuller kann, will er diese Woche beim Weltcup in Poznan im Doppelzweier mit Jannis Romanowski beweisen.