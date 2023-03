SSC-Stabhochspringer Gillian Ladwig (r. - davor Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe) bestreitet an diesem Wochenende mit der Hallen-EM in Istanbul seine überhaupt ersten internationalen Titelkämpfe. Foto: imago images up-down up-down Hallen-Europameisterschaften in der Leichtathletik Stabhochspringer Gillian Ladwig strebt in Istanbul das Finale an Von Ralf Herbst | 03.03.2023, 18:02 Uhr

Stabhochspringer Gillian Ladwig blickt seiner ersten internationalen Meisterschaft entgegen. Bei der Hallen-EM in Istanbul will der Schweriner am Sonnabend erst einmal das Finale erreichen.