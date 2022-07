FOTO: imago images Speedway-Team-Cup Güstrower Torros gastieren bei den Nordsternen in Stralsund Von Hans-Jürgen Kowalzik | 08.07.2022, 18:25 Uhr

Die Torros vom MC Güstrow sind am Sonnabend in Stralsund zum zweiten Mal in dieser Speedway-Saison im Team-Cup gefordert, zum zweiten Mal auswärts.