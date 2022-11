Währende der Ligapause trifft Mateusz Rdyz mit dem Güstrower HV im Landespokal auf die TSG Wismar. Foto: DARIA BĄK up-down up-down Handball-Landespokal MV 2022/23 Darum ist in Güstrow am Totensonntag Handball spielen möglich Von Robert Grabowski | 17.11.2022, 15:09 Uhr

Während im Fußball in MV am Totensonntag keine Spiele angesetzt sind, muss Handball-MV-Ligist Güstrower HV am Sonntag gegen die TSG Wismar ran. Thomas Schweder vom HVMV erklärt auch, warum.