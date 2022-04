Eine schöne Tradition beim Speedway-Grand-Prix in Teterow, die auch 2022 fortgesetzt wird: Veranstaltungsleiter Adi Schlaak begrüßt alle Fahrer per Handschlag, hier Polens zweifachen Weltmeister Bartosz Zmarzlik. FOTO: Hans-Jürgen Kowalzik Motorsport Grand Prix der Speedway-Elite startet in die Saison 2022 Von Hans-Jürgen Kowalzik | 28.04.2022, 11:57 Uhr

Im kroatischen Gorican startet am Sonnabend um 19 Uhr die Speedway-Grand-Prix-Serie 2022. Schon zu Pfingsten, am 4. Juni, stoppt an der vierten Station das WM-Karussell in Deutschland, in Teterow.