In dieser Szene klärt Oliver Maegdefessel im eigenen Strafraum. Später gelang ihm noch der 1:2-Anschlusstreffer gegen die LSG Lüssow. Trotzdem SKV Steinhagen schied der SKV Steinhagen aus dem Kreispokal aus. Foto: Robert Grabowski up-down up-down 2. Runde im Stadtwerke Rostock-Cup 2022/23 Im Kreispokal Warnow stehen alle Gewinner nach Torflut rechtzeitig fest Von Robert Grabowski | 26.09.2022, 11:29 Uhr

Am zurückliegenden Wochenende wurden im Stadtwerke Rostock-Cup 19 der 20 Zweitrundenpartien ausgetragen. Dabei wurden alle Spiele in der regulären Spielzeit entschieden und im Schnitt sechs Tore erzielt. Alle Ergebnisse und alle Torschützen lesen Sie bei uns in der Statistik.