Einstieg in die Motorradsport-Saison 2023 Auftaktrennen für Internationale Deutsche Enduro-Meisterschaften Von Horst Kaiser | 03.03.2023, 13:08 Uhr

Der meteorologische Frühlingsbeginn ruft auch die Enduro-Fahrer auf den Plan. Sie starten in Tuchheim in ihre Saison. Bei den Rennen in den verschiedenen Meisterschaftsklassen sind auch zahlreiche MV-Fahrer am Start.