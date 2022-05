Arthur Riemer (links) wird 2022 als Starting-Quarterback die Rostock Griffins aufs Feld führen. FOTO: Georg Scharnweber American Football Die Rostock Griffins starten in die neue Zweitliga-Saison Von Andre Gericke | 18.05.2022, 15:22 Uhr

Endlich ist es so weit. Das Warten hat ein Ende. Die Griffins gehen in der 2. Bundesliga wieder auf Punktejagd. Der Auftakt erfolgt in Hildesheim, danach wartet das Highlight im Ostseestadion.