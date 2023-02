Rick van Drongelen (hier hinter dem Bielefelder Fabian Klos beim 1:0-Auswärtssieg des FC Hansa) hat sich mittlerweile zum Stammspieler entwickelt. Trotz zum Teil starker Leistungen leistete sich der 24-Jährige allerdings auch schon – genau wie einige seiner Kollegen – den einen oder anderen Patzer. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Die große Suche nach der Konstanz beim FC Hansa Rostock Von Lucas Bröcker | 14.02.2023, 17:00 Uhr

Hansa Rostock konnte in der aktuellen Spielzeit in Pflichtspielen noch keine zwei Siege in Folge feiern. Teilweise kam es zu Leistungseinbrüchen, andererseits hat der FCH häufig mit dem Rücken zur Wand gewonnen.