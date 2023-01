Jannik Kohlbacher (l) aus Deutschland und Juri Knorr (r) aus Deutschland besprechen sich beim Spiel gegen Algerien. Foto: Jan Woitas/dp up-down up-down Handball-WM 2023 Deutschlands Handballer siegen deutlich mit 37:21 gegen Algerien Von dpa | 17.01.2023, 19:29 Uhr

Zum Auftakt der Hauptrunde, in die Deutschland 4:0 Punkte mitnimmt, trifft das DHB-Team am kommenden Donnerstag ebenfalls in Kattowitz auf Argentinien.