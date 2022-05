Mittelgewichts-Europameister Denis Radovan (l. Trainer Conny Mittermeier) hat seinen Gürtel der IBF zuletzt in seiner Heimatstadt Köln verteidigt. Ebenso gern möchte er auch in Schwerin boxen. FOTO: imago images Profiboxen Denis Radovan träumt vom Kampf in seiner Wahlheimat Schwerin Von Ralf Herbst | 29.05.2022, 19:42 Uhr

Nachdem er Anfang Mai erstmals in seiner Geburtsstadt Köln als Profi boxte, will IBF-Mittelgewichts-Europameister Denis Radovan nun gern in Schwerin boxen, wo er heute lebt.