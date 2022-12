Foto: Hans-Jürgen Kowalzik Hallenhockey-Regionalliga ATSV Güstrow geht als Spitzenreiter ins neue Jahr Von Ralf Herbst | 18.12.2022, 15:48 Uhr

Nach einem 7:4-Sieg bei Motor Meerane am Sonnabend hat die Männer des ATSV Güstrow am Sonntag mit einem deftigen 0:6 bei ATV Leipzig die erste Saisonniederlage in der Hallenhockey-Regionalliga ereilt.