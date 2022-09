Zu sechst nur auf dem Kutter, aber unterstützt von den Familien, fuhr die Crew der „7Seas“ auf dem Schwielochsee zum deutschen Meistertitel der Kuttersegler. Foto: Karin Zeckert up-down up-down DM im Kuttersegeln „7Seas“ vom MSV Schwerin segelt im Endspurt zum Meistertitel Von Karin Zeckert | 20.09.2022, 15:18 Uhr

Nach Bronze und Silber in den Jahren zuvor führte Steuermann Christian Wandel die „7Seas“ vom Mecklenburger Seesport-Verein in diesem Jahr in spannenden Rennen zum deutschen Meistertitel im Kuttersegeln.