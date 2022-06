Eine der wichtigsten Fragen in der Leichtathletik: Wer ist der oder die Schnellste? Hier versuchen sich die Jungs der AK11 ins Finale zu sprinten. FOTO: Ralf Herbst 15. Landesjugendsportspiele 2200 Teilnehmer machen größtes Sportevent von MV zu einem Fest Von Ralf Herbst | 19.06.2022, 15:47 Uhr

Wettkämpfe über Wettkämpfe in 30 Sportarten: Die 15. MV-Jugendportspiele begeisterten am Wochenende in Schwerin 2200 Sportler und ihre Zuschauer gleichermaßen.