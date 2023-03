Foto: imago images 2. Rennen im Laufcup von Mecklenburg-Vorpommern Schwerinerin Anja Wittwer schnellste Läuferin in Neubrandenburg Von Marian Bernd Pries | 19.03.2023, 20:20 Uhr

Am 2. Renntag des MV-Laufcups am Wochenende in Neubrandenburg konnten die Aktiven von SISU Schwerin einen Sieg und einen zweiten Platz feiern.