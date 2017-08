FA Community Shield : Arsenal schlägt Chelsea im Elfmeterschießen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kirsty Wigglesworth 1 von 2

Ohne die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi siegte der Pokalsieger 4:1 im Elfmeterschießen gegen Meister FC Chelsea, bei dem Neuzugang Antonio Rüdiger erst in der 79. Minute eingewechselt wurde. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden.

Neuzugang Alvaro Morata und Torwart Thibaut Courtois vergaben im Londoner Wembley-Stadion ihre Elfmeter für die Blues. Oliver Giroud verwandelte den entscheidenden Schuss für die Gunners. In der regulären Spielzeit brachte zuvor Viktor Moses (46. Minute) Chelsea in Führung. Der ehemalige Schalker Sead Kolašinac (82.) erzielte den Ausgleich für Arsenal. Chelseas Pedro sah in der 80. Minute für ein grobes Foulspiel die Rote Karte.

Eine Woche vor dem Beginn der Premier-League-Saison stand Özil bei Arsenal krankheitsbedingt nicht im Kader, Mustafi fehlte wegen mangelnder Fitness. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker, der bei den Gunners von Beginn an spielte, musste nach 33 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Mertesacker war von Gary Chahill mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen worden und verließ anschließend blutend den Platz. Für ihn wurde Kolašinac eingewechselt.

