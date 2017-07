Vereinsmitteilung : Ajax-Profi Nouri: Schwere Hirnschäden nach Zusammenbruch

vergrößern 1 von 2 Foto: Marijan Murat 1 von 2

Nach dem Zusammenbruch im Testspiel gegen Werder Bremen hat der junge Ajax-Amsterdam-Profi Abdelhak Nouri bleibende Hirnschäden erlitten. Es bestehe kaum Hoffnung auf Besserung, teilte der Club mit.

Neurologen hätten festgestellt, dass «ein großer Teil des Gehirns nicht mehr funktioniert und die Chance auf Erholung der entscheidenden Hirnfunktionen gleich Null ist». Die Nachricht entsetzte die niederländische Fußballwelt. Auch der SV Werder reagierte betroffen.

«Wir sind alle bestürzt, dass sich die Befürchtungen, die man angesichts der Situation haben konnte, jetzt bewahrheitet haben», erklärt Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann. «Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen, seinen Mitspielern und allen Mitarbeitern von Ajax.»

Der 20 Jahre alte Nouri war am Samstag bei einer Vorbereitungspartie gegen den Bundesligisten in Österreich plötzlich mit Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen. Er musste lange auf dem Feld reanimiert werden. Die schweren Hirnschäden erklärten die Ärzte des Krankenhauses in Innsbruck mit dem langen Sauerstoffmangel im Gehirn nach dem Zusammenbruch.

Nouri war zunächst in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Die ersten Nachrichten waren positiv. Nouri habe keinerlei Schäden an seinem Herzen, teilte Ajax noch am Montag mit. Am Mittwoch war er aufgeweckt und neurologisch untersucht worden.

Tief bestürzt reagierte der Direktor von Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar: «Das ist die denkbar schlechteste Nachricht. Es ist schrecklich.» Der ehemalige Ajax- und jetzige Dortmunder Trainer Peter Bosz erklärte: «Ich bin geschockt. Er ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein guter Mensch.» Nach Angaben der «Ruhr Nachrichten» ergänzte Bosz: «Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Abdelhak Nouri ist gerade 20 Jahre alt, wir haben lange mit ihm gearbeitet. Diese Diagnose zu hören, tut uns allen sehr weh.» Auf Twitter sprachen andere Clubs, Spieler und Fans den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Nouri soll nun schnell in ein Amsterdamer Krankenhaus verlegt werden, teilte der Club mit. Der Verein spricht auch im Namen der Angehörigen. Die Familie habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ließ sie mitteilen. «Sie bittet darum, die Gebete nicht zu stoppen.»

Nouri gilt als großes Talent. Er hat die gesamte Jugendausbildung bei Ajax absolviert und am 21. September 2016 im ersten Profiteam debütiert. In der letzten Spielzeit war der Mittelfeldspieler mit dem Goldenen Stier als bester Spieler der zweiten Liga, der Jupiler League, ausgezeichnet worden.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 16:16 Uhr