Erste Entscheidung : Abfahrt bei Ski-WM am Samstag wenn dann verkürzt

Bei der Ski-WM in Are gibt es am heutigen amstag maximal eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start. Ein Rennen über die volle Distanz von 3122 Metern ist nicht möglich, wie der Skiweltverband am frühen Morgen entschied.

von dpa

09. Februar 2019, 07:36 Uhr

Ob der Wettkampf nun um 12.30 Uhr auf der um etwa einen Kilometer verkürzten Strecke ausgetragen werden kann, soll gegen 9.00 Uhr entschieden werden. Grund für die Unsicherheit ist das Wetter in Schweden mit Schneefall, Wind und schlechter Sicht im oberen Streckenteil. Gibt es am Samstag kein Rennen, soll der Wettkampf auf Sonntag verschoben werden. In diesem Fall beginnt die Abfahrt der Damen bereits um 10.30 Uhr.

Für den Deutschen Skiverband sind Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl, Manuel Schmid, Dominik Schwaiger und Linus Straßer gemeldet.