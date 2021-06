Leichtathletik : Zweimal Bronze für SSC-Leichtathleten bei U23-Meisterschaften

Dreispringer Tim Lübbert und Hochspringer Luca Meinke vom SSC schaffen es bei den deutschen U23-Titelkämpfen als Dritte aufs Podest. U20-Dreispringerin Emmelie Paris wird in der höheren Altersklasse starke Siebte.

Koblenz/Schwerin | Drei Starter – zwei Medaillen und ein siebter Platz: Keine Frage, das Springertrio vom SSC hat am Wochenende erfolgreiche deutsche U23-Meisterschaften in Koblenz absolviert. „Bestleistung springen und dann mal schauen, was geht“, hatte Dreispringer Tim Lübbert im Vorfeld der U23-DM sein Ziel umrissen. Mit den 14,67 m vom zweiten Durchgang hat...

