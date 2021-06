Boxen : Zwei von vier Schweriner Boxern im Viertelfinale der U22-EM dabei

Als zweiter Schweriner nach Deniel Krotter musste Schwergewichtsboxer Dariusz Lassotta bei der U22-EM die Segel streichen. Kevin Boakye-Schumann und David Gkevorgkian hingegen boxen heute im Viertelfinale.

Roseto/Schwerin | Das Schweriner Starter-Quartett bei den U22-Europameisterschaften im Boxen hat sich vor den am Montag beginnenden Viertelfinals auf zwei verkleinert. Während David Gkevorgkian (64 kg) und Kevin Boakye-Schumann (75 kg) noch im Rennen sind, musste nach dem überraschenden Aus von Deniel Krotter (69 kg) bereits am Auftakttag nun am Samstagabend auch Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.