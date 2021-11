Leichtathletik : Weitsprung-Ass Roman Zöllner wechselt vom SSC zum Wiesbadener LV

Bis zum kommenden Juni hat das Abitur am Schweriner Sportgymnasium noch absolute Priorität, danach wechselt SSC-Weitspringer Roman Zöllner, Achter der U20-EM, zum Wiesbadener LV und will ein Jura-Studium aufnehmen.

Schwerin | Weitspringer Roman Zöllner (19), in diesem Jahr Achter der U20-EM in Tallinn, Dritter der deutschen U20-Meisterschaften in Rostock und mit einer persönlichen Bestleistung von 7,62 m ausgestattet, wird den Schweriner SC verlassen und ab der kommenden Saison für den Wiesbadener LV starten. Allerdings gestaltet sich dies als ein Abschied auf Raten. Der 1...

