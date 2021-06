Schimmelstute L'Esperance : Schock vor Meisterschaft: Pferd von Springreiter Nagel eingeschläfert

Eine Erkrankung und dann eine Verletzung haben dafür gesorgt, dass das Pferd von Reitsportler Carsten-Otto Nagel nicht mehr lebt.

Balve | Das für die deutsche Meisterschaft in Balve eingeplante Springpferd L'Esperance von Carsten-Otto Nagel ist eingeschläfert worden. Die Stute erlitt nach Angaben der DM-Organisationsgesellschaft am Donnerstag eine Kolik und wurde in einer Veterinärklinik behandelt. Nagel verliert sein Pferd nach Beinbruch "Dort brach sie sich beim Versuch aufzuste...

