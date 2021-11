Volleyball-Historie : Vor 30 Jahren begann die Bundesliga-Ära des SSC mit 0:3 in Oythe

Der SSC hat in seinen 30 Jahren in der Volleyball-Bundesliga die meisten Titel gesammelt. Der Anfang aber war holprig. Mit 0:3 sah sich der Ost-Club beim Liga-Einstand am 2. November 1991 beim VfL Oythe abserviert.

Schwerin | Am 2. November 1991 brach für die Volleyballerinnen des Schweriner SC eine neue Ära an – die gesamtdeutsche. An diesem Tag absolvierte der letzte Vizemeister der DDR-Oberliga, in den letzten Monaten ihres Bestehens Nordost-Oberliga genannt, sein erstes Spiel in der Bundesliga. Und das ging gleich mal gründlich daneben. Mit einem 0:3 (13:15, 11:15, 11:...

