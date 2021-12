Volleyball-Bundesliga : Vor 30 Jahren: Geburtsstunde des Klassikers SSC gegen USC Münster

109 Spiele in Bundesliga und DVV-Pokal – kein Duell gab es im deutschen Frauen-Volleyball öfter als das zwischen dem SSC und dem USC Münster. Am 20. Dezember 1991 trafen beide erstmals aufeinander.

Schwerin | Als am 20. Dezember 1991 die Volleyballerinnen des Schweriner SC erstmals überhaupt den USC Münster zu einem Bundesligaspiel empfingen, ahnte niemand, dass dies die Geburtsstunde eines Klassikers werden sollte. 108 weitere Duelle folgten bis heute – keine andere Paarung in Deutschlands Volleyball-Oberhaus der Damen ging auch nur annähernd so oft über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.