Technischer Quantensprung: : Video Challenge System soll Volleyball-Bundesliga voranbringen

Aus oder nicht aus, Blockberührung oder doch nicht? Was in der Volleyball-Bundesliga lange zu Zank und Streit führte, soll künftig mittels Video Challenge geklärt werden können - schnell und unstrittig.

Schwerin | Die Partie des SSC gegen den Dresdner SC am vorigen Sonnabend war der Vorreiter, an diesem Freitag geht es bei Rote Raben Vilsbiburg gegen Ladies in Black Aachen weiter und insgesamt sollen mindestens 49 weitere Partien folgen: In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hält endgültig die moderne Technik in Form des Video Challenge Systems Einzug. Mit di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.