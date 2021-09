US-Open-Pleite gegen Teenager : Tränenreicher Abschied: Naomi Osaka kündigt Pause vom Tennis an

Naomi Osaka machte vor Monaten öffentlich, dass sie unter Depressionen leide. Nach der Niederlage bei den US Open gegen die 18-jährige Kanadierin Fernandez brach sie in Tränen aus.

New York | Nach ihrem überraschend frühen Aus bei den US Open hat die Weltranglistendritte Naomi Osaka eine Pause vom Tennis angekündigt - und den Zeitpunkt ihrer Rückkehr auf die Tour offen gelassen. In einer emotionalen Pressekonferenz, bei der sie sichtbar um Fassung ringen musste, gewährte die 23-jährige Japanerin am Freitagabend (Ortszeit) tiefe Einblicke i...

