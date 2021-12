Volleyball : US-College-Topspielerin Stephanie Samedy könnte den SSC verstärken

Seit der Trennung von Kertu Laak sucht der SSC eine Verstärkung auf der Diagonalposition – auch im College-System der USA. Bei einem Griff ins dortige oberste Regal sollte es auf Stephanie Samedy aus Minnesota hinauslaufen.

Schwerin | Der Kader des SSC Palmberg Schwerin wird in Kürze wieder aus zwölf statt wie derzeit nur elf Spielerinnen bestehen. Davon geht SSC-Trainer Felix Koslowski fest aus. Eine Nachfolgerin für die estnische Diagonalspielerin Kertu Laak, von der sich der SSC Anfang Dezember in gegenseitigem Einvernehmen getrennt hatte, könne wohl in den nächsten Tagen schon ...

